Трейлер-аперитив перед большим показом Warhammer 40,000: Space Marine 2 Saber и Focus выпустили ...

Трейлер-аперитив перед большим показом Warhammer 40,000: Space Marine 2Saber и Focus выпустили короткий трейлер экшен-шутера Warhammer 40,000: Space Marine 2: «дайте волю ярости космодесантника, станьте ангелом смерти, сражайтесь за славу вместе с друзьями или против них».