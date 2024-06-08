Трейлер-аперитив перед большим показом Warhammer 40,000: Space Marine 2 Saber и Focus выпустили ...

Трейлер-аперитив перед большим показом Warhammer 40,000: Space Marine 2Saber и Focus выпустили короткий трейлер экшен-шутера Warhammer 40,000: Space Marine 2: «дайте волю ярости космодесантника, станьте ангелом смерти, сражайтесь за славу вместе с друзьями или против них».
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