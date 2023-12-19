Курянка стала трижды бронзовым призёром в конном спорте

<p style="text-align:justify"><strong>В Московской области завершились соревнования по конкуру в спортивном комплексе «Виват, Россия!» Наша землячка Анастасия Тарабанова в паре с лошадью по кличке Симфония преодолели три дистанции в 100, 105 и 110 см, удостоившись третьего места.