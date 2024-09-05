5 сентября 2024 г. на территории Бобруйского района пройдет Единый день приема граждан депутатами всех уровней.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Антон Михайлович Каранкевич и председатель Бобруйского районного Совета депутатов Ирина Эдуардовна Старовойтова проведут прием граждан с 10.
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