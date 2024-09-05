Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

5 сентября 2024 г. на территории Бобруйского района пройдет Единый день приема граждан депутатами всех уровней.

5 сентября 2024 г. на территории Бобруйского района пройдет Единый день приема граждан депутатами всех уровней.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Антон Михайлович Каранкевич и председатель Бобруйского районного Совета депутатов Ирина Эдуардовна Старовойтова проведут прием граждан с 10.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх