Психиатр раскрывает: почему таблетки не заменят разговор, а разговор — не всегда спасение

Всемирный день психического здоровья — это не просто дата в календаре, а шанс задуматься о том, как мы справляемся с повседневными вызовами и когда стоит обратиться за профессиональной помощью.
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