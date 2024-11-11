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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Трамп может нарушить обещания. Будут новые теракты. Это мог сделать только спецназ НАТО: Патрушев

Помощник президента России Николай Патрушев дал интервью газете «Коммерсант». Приведем основные заявления помощника главы государства: Избранный президент США Дональд Трамп может не сдержать свои предвыборные обещания.

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