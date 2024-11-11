Трамп может нарушить обещания. Будут новые теракты. Это мог сделать только спецназ НАТО: Патрушев

Помощник президента России Николай Патрушев дал интервью газете «Коммерсант». Приведем основные заявления помощника главы государства: Избранный президент США Дональд Трамп может не сдержать свои предвыборные обещания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии