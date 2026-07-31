В Крыму снизились цены на бензин и дизель: сколько стоит топливо

По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 июля цены на бензин снизились в 23 регионах России. Ещё в 18 регионах, включая Крым и Севастополь, также зафиксировано снижение стоимости топлива, пишетКрымское информационное агентство.
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