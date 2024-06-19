"Отныне братья навек!" Наш лидер сделал то, о чем давно просили. И летит в Пхеньян с визитом. Отныне братья навек! Вы конечно в курсе, что последнее время наши отношения с Пхеньяном очень сильно потеплели.
ВВП подписал пиковый договор с Северной Кореей
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Ты так ничего и не понял, такой же, как и помойкин. Хотя по-русски научись подписываться, не понпиндосывай.
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12 час.
Олег Самойлов
Девушка! Я ПРЕКРАСНО знаю, ГДЕ врагов искать! Если вы эту падаль, пшечатину мерзкую, позащищать решили - ваше право! Лезть в говно или обойти! Защищайте в свое удовольствие мразоту! Это ВАШЕ ПРАВО!
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12 час.
М
Мария
Раньше это был наш русский город, который Россия построила на КВЖД. 100 лет назад. Там до сих пор русские здания в центре. Потом передали его китайцам.
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5 час.
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