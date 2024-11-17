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В США назвали причину запрета на охрану Байдена будущему шефу Пентагона

В США назвали причину запрета на охрану Байдена будущему шефу Пентагона

Питу Хегсету, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост шефа Пентагона, запретили охранять действующего американского лидера Джо Байдена на его инаугурации в январе 2021 года из-за наличия татуировок.

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