РТУ МИРЭА подключил к онлайн-платформе квантовый компьютер SpinQ Triangulum

Подключение реального квантового компьютера к Quantum MIREA Российский технологический университет МИРЭА подключил к своей онлайн-платформе квантовых вычислений Quantum MIREA реальный квантовый компьютер SpinQ Triangulum I.
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