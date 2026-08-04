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РТУ МИРЭА подключил к онлайн-платформе квантовый компьютер SpinQ Triangulum

Подключение реального квантового компьютера к Quantum MIREA Российский технологический университет МИРЭА подключил к своей онлайн-платформе квантовых вычислений Quantum MIREA реальный квантовый компьютер SpinQ Triangulum I.

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