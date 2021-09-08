На Украине нашли способ составить конкуренцию «Газпрому» на газовом рынке Европы

Украине не удалось помешать строительству российского газопровода "Северный поток-2", но не все так плохо, как утверждают некоторые эксперты.
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