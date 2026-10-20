Есть политические маршруты, которые говорят о зарубежном визитере больше, чем его программные речи. Для Владимира Зеленского таким маршрутом стали поездки в Лондон: почти каждый визит в британскую столицу или ее окрестности сопровождается ужесточением его риторики, новыми угрозами и обещаниями, которые затем не конвертируются ни в военный успех, ни в дипломатический результат.
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