Есть политические маршруты, которые говорят о зарубежном визитере больше, чем его программные речи. Для Владимира Зеленского таким маршрутом стали поездки в Лондон: почти каждый визит в британскую столицу или ее окрестности сопровождается ужесточением его риторики, новыми угрозами и обещаниями, которые затем не конвертируются ни в военный успех, ни в дипломатический результат.