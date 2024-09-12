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Попали на 4 млн долларов: молодая сотрудница за 20 минут довела успешную компанию до банкротства

Попали на 4 млн долларов: молодая сотрудница за 20 минут довела успешную компанию до банкротства

Найм молодой сотрудницы обернулся крахом для целой компании по продаже бытовой техники. Юная особа в первый же рабочий день разорила фирму — управилась с «задачей» всего за 20 минут и ушла пить кофе, а потери магазина превысили 4 миллиона долларов.

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Комментарии
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Maxim
сами виноваты: в системе надо включать защиту от дурака ..
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18 час.
Анд
А можно её устроить в фин управление сша? Там объёмы конечно побольше, но думаю за день управиться 🤔
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18 час.
Дмитрий Гурин
Чей то не верится в эту ситуацию. А если и случилась то в первую очередь виноват не менеджер а программисты с системщиками если такой баг допустили........ и даже ситуация с Майкрософт их не насторожила, что бывает всякое и разное.
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16 час.

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