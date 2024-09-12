Попали на 4 млн долларов: молодая сотрудница за 20 минут довела успешную компанию до банкротства

Найм молодой сотрудницы обернулся крахом для целой компании по продаже бытовой техники. Юная особа в первый же рабочий день разорила фирму — управилась с «задачей» всего за 20 минут и ушла пить кофе, а потери магазина превысили 4 миллиона долларов.
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