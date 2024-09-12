Попали на 4 млн долларов: молодая сотрудница за 20 минут довела успешную компанию до банкротства

А можно её устроить в фин управление сша? Там объёмы конечно побольше, но думаю за день управиться 🤔

Дмитрий Гурин

Чей то не верится в эту ситуацию. А если и случилась то в первую очередь виноват не менеджер а программисты с системщиками если такой баг допустили........ и даже ситуация с Майкрософт их не насторожила, что бывает всякое и разное.