Правительственная комиссия одобрила проект МВД. За повторное нарушение сумма составит от 30 до 50 тысяч рублей, а привычная скидка в 25% при быстрой оплате больше не сработает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым