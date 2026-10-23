© Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look PressМюнхенская «Бавария» сообщила, что главный тренер команды Венсан Компани был вынужден обратиться за медицинской после того, как потерял сознание на тренировке резервистов клуба, сообщает «Чемпионат».
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