В Германии рассказали о сложной ситуации в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на фоне успехов российских войск. Об этом заявила немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудия Майор, сообщает Focus.
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