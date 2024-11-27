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В Германии рассказали о сложной ситуации в ВСУ

В Германии рассказали о сложной ситуации в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на фоне успехов российских войск. Об этом заявила немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудия Майор, сообщает Focus.

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