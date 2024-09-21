Больше не добренькие. Россия лишает Финляндию известного на весь мир судостроительного завода

Виктор Онегин

Если с другой стороны посмотреть, хоть какая то зависимость предполагает внешнее управление. Ну вы понимаете, если бы не санкции от нас природные ресурсы текли полноводной рекой ,разоряя бедную прослойку а богатая выводила бы полученный капитал обратно недругам. Европейские санкции возродили российское сельское хозяйство и подняли производство из руин перестройки ещё сохранившимися кадрами из СССР. Санкциям спасибо . Ну а чего радоваться если наше российское кораблестроение лишилось клиента? Финляндия не задаром же получала ремонт. Вот за лесопромышленность можно порадоваться. Смотрю на свою р.Пинегу что в Архангельской области и сердце слезами обливается- река пересохла в двое если не больше. А тут "сало -САЛО" Если уж народ о своем родном не думает что с чиновников спрашивать?! Если что продавать природные ресурсы это похлеще всяких войн: при восстановлении разрушенного ещё лучше создадим, а вот проданное из недр потеряно без возвратно: то есть они купили часть нашей территории, в тихую и без войн,а вы "САЛО" -как будь то половина России хохлов- за сало хоть родную мать