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Недавние дожди принесли фермерам больше проблем, чем радости 

Недавние дожди принесли фермерам больше проблем, чем радости 

Дожди, выпавшие с 30 июня по 2 июля, нанесли еще больший ущерб фермерам страны. По информации ГИЧС, полученной от территориальных подразделений, из-за обильных осадков пострадали 23 га фруктовых садов в селе Албинецул Векь Фалештского района.

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