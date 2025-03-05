С опозданием, но пусть будет...

Жил-был в Древнем Риме некий Валентин, вроде как священник и, наверное, целитель. Однажды злой и жестокий император Клавдий II решил:— Какого хрена ко мне в войско мужики не идут? Наверное, их жены не пускают.
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