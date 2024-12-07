«Украина устала»: в Киеве пришли в ужас от одного шага властей

Политика как она есть

Хоть Киев и демонстрирует решительность продолжать искать поддержку у своих западных партнёров, недавний визит делегации Украины в США ещё до вступления Дональда Трампа в должность президента свидетельствует о неопределённости стратегии руководства «незалежной».