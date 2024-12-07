«Украина устала»: в Киеве пришли в ужас от одного шага властей

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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евгений черкашин
Что за заголовки тупорылые?
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11 час.
владимир несмеев
Я от этого ужаса потерял стакан,пришлось с горла....Какую фигню в Мире тесном можно найти.
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10 час.
Бесихин Александр
Ни о чем. Но заголовок!!!
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5 час.

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