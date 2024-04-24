Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рулькевич
    Куда спряталась новая гаубица, "КОАЛИЦИЯ" которая наконец-то поступила на СВО и реактивным снарядом стреляет на 70 км.Артиллеристы нане...
  • Мария
    Почему-то у этого Блинкена всё время испуганная физиономия.Психическая атака...
  • Иван Щукин
    Вот и удивляет почему наши "исподтишка" не сбивают американские БПЛА с помощью которых наводятся эти ракеты на Россий...Антонов заявил, ч...

Боец Альфа рассказал, как ВСУшники сдаются после разрыва агитснаряда

Боец Альфа рассказал, как ВСУшники сдаются после разрыва агитснаряда

Минобороны России показало, как российские артиллеристы распространяют среди противника агитационные снаряды с призывом сдаться в плен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх