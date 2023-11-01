Во время пресс-конференции после победы «Зенита» над самарскими «Крыльями Советов» главный тренер петербургской команды Сергей Семак выступил с критикой формата Кубка России, а также посетовал на календарь соревнований.
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