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Семак выступил с критикой формата Кубка России

Семак выступил с критикой формата Кубка России

Во время пресс-конференции после победы «Зенита» над самарскими «Крыльями Советов» главный тренер петербургской команды Сергей Семак выступил с критикой формата Кубка России, а также посетовал на календарь соревнований.

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