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Dancing With The Stars Reveals Season 35 Cast: Jenna Dewan, Harry Shum Jr., Giada De Laurentiis, Tatyana Ali And More — Plus, Another New Pro!

Dancing With The Stars Reveals Season 35 Cast: Jenna Dewan, Harry Shum Jr., Giada De Laurentiis, Tatyana Ali And More — Plus, Another New Pro!

Dancing With the Stars has set its Season 35 cast! See the full list of 16 celebrities competing for the Mirrorball trophy this fall.

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