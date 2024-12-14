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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус получил желтую за споры с судьей и пропустит следующий матч с «Севильей» в Ла Лиге

Вингер «Реала» возмутился тем, что судья Хуан Мартинес Мунуэра не показал желтую карточку игроку «Райо Вальекано», который держал бразильца руками.

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