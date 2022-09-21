Путин: ЛНР практически полностью очищена от националистов, в ДНР бои продолжаются

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России заявил, что территория ЛНР практически полностью очищена от националистов, бои в Донецкой Народной Республике продолжаются, киевский режим устроил в ДНР глубокую линию укреплений.
Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России заявил, что территория ЛНР практически полностью очищена от националистов, бои в Донецкой Народной Республике продолжаются, киевский режим устроил в ДНР глубокую линию укреплений.
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