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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Вы уверены, что это бизнес-решение, а не ваша тревога?

Фраза «эмоциям не место в бизнесе» звучит удобно. Она создает образ рационального руководителя, который принимает решения исключительно холодной головой, не злится, не боится, не раздражается и вообще желательно напоминает хорошо настроенную таблицу Excel.

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