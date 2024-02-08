Nature Communications: Снижение калорийности может замедлить старение мозга

Исследователи из университета Южной Калифорнии в США обнаружили, что ограничение калорий может не только улучшить здоровье мозга, но и увеличить продолжительность жизни, за счет изменения работы особого гена.
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