Россиянам посоветовали отказаться от одного из типов вложений

Валюта — привычный инструмент для вложений с целью увеличения прибыли или перестраховки от инфляции, однако сейчас от него стоит отказаться, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
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