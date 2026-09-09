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Маршрут Ханой — Москва возобновлён: Vietnam Airlines вернулась к расписанию

Маршрут Ханой — Москва возобновлён: Vietnam Airlines вернулась к расписанию

Авиакомпания Vietnam Airlines возобновила полёты из Ханоя в Москву после отмены трёх рейсов подряд с 6 по 8 сентября.

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