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РИА Новый день

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На Южный Урал обрушатся 40-градусные морозы

На Южный Урал обрушатся 40-градусные морозы

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными морозами. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью 15 и 16 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидается сильный мороз – до минус 40 градусов.

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