На Южный Урал обрушатся 40-градусные морозы

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными морозами. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью 15 и 16 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидается сильный мороз – до минус 40 градусов.