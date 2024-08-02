Истребители Су-35 выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря

Credit: Global Look Press/Usaf/Us Air/Keystone Press Agency Самолеты Су-35С ВКС РФ выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря во избежание нарушений государственной границы воздушными судами и беспилотниками иностранных государств.
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