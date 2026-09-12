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Царьград

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Бельгийский план «Ковёр»: Ночной беспилотник остановил взлёт-посадку в аэропорту Брюсселя

Бельгийский план «Ковёр»: Ночной беспилотник остановил взлёт-посадку в аэропорту Брюсселя

В ночь на субботу дрон приостановил посадку самолётов в аэропорту Брюсселя Завентем. На 20 минут воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы.

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