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За рулем

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  • Boris Max
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  • А Кудасов
    Самое то что бы в магазин на противоположной стороне улицы или в театр когда придёт охота прошвырнуться. А в остально...Мощность этого вн...

Миллионы новых машин известного бренда попали под отзыв

Миллионы новых машин известного бренда попали под отзыв

На прошлой неделе компания Honda объявила отзывную кампанию для 1,7 миллиона выпущенных автомобилей. Причиной стала проблемная конструкция рулевых реек, а коснулся отзыв моделей Civic и CR-V, а также одной из моделей дочернего люкс-бренда Хонды – Acura Integra.

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