Миллионы новых машин известного бренда попали под отзыв

На прошлой неделе компания Honda объявила отзывную кампанию для 1,7 миллиона выпущенных автомобилей. Причиной стала проблемная конструкция рулевых реек, а коснулся отзыв моделей Civic и CR-V, а также одной из моделей дочернего люкс-бренда Хонды – Acura Integra.