Панарин сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 16+24 в 37 играх

Форвард «Рейнджерс» набрал 40-е (16+24) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 37 игр. В матче с «Блэкхокс» за 17:33 у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».