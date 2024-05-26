Польский актер Люсня из сериала «След» погиб в возрасте 55 лет

В возрасте 55 лет скончался артист театра, кино и ТВ Мацей Люсня. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе польского театра «Комедия» в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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