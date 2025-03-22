Депутат свердловского ЗакСа Вячеслав Вегнер считает, что мужчинам нужно "отрезать хрен", если они подталкивают своих женщин к аборту.
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Депутат свердловского ЗакСа Вячеслав Вегнер считает, что мужчинам нужно "отрезать хрен", если они подталкивают своих женщин к аборту.