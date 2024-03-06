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Можно ли вернуть обратно испорченные цветы: объяснил депутат

Можно ли вернуть обратно испорченные цветы: объяснил депутат

Несмотря на то, что букет цветов – товар недолговечный, можно оформить его возврат. Речь идет о цветах «ненадлежащего качества», например, если в букет вложен сломанный цветок, или же они оказались подмерзшими.

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