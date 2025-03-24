В 2024 году северяне использовали льготную карту «Поморье» более 4,5 млн раз

На данный момент участниками льготной программы являются города Архангельск и Северодвинск.Уже почти два года жители региона, имеющие различные социальные льготы, пользуются транспортной картой «Поморье», которая позволяет совершать бесплатные поездки на общественном транспорте по регулярным маршрутам Архангельска и Северодвинска.