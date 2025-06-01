Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл ключевую роль в политических схемах ЕС по приходу к власти в Румынии оппозиционера Николае Чукэ, пишет британский журналист Мартин Джей для Strategic Culture (SC).
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