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SC: Макрон сыграл ключевую роль во вмешательстве в выборы президента в Румынии

SC: Макрон сыграл ключевую роль во вмешательстве в выборы президента в Румынии

Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл ключевую роль в политических схемах ЕС по приходу к власти в Румынии оппозиционера Николае Чукэ, пишет британский журналист Мартин Джей для Strategic Culture (SC).

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