На стоянке у порта Кавказ находятся около 65 фур, наплыва машин нет

На накопительной площадке рядом с портом Кавказ находятся около 65 фур, наплыва автомобилей не произошло, сообщили в администрации стоянки после того, как ВСУ нанесли удар по парому с топливными цистернами в порту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии