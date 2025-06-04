1 июня прошёл фестиваль для детей участников СВО «Спартакиада надежд»

Пройти «гусеницей» из восьми человек, померяться силой на подушках, допрыгать до финиша на надувной торпеде – в этих и других веселых активностях третьей «Спартакиады надежд» смогли испытать свои силы 350 детей участников СВО, вынужденных переселенцев их Донецкой и Луганской республик, из многодетных семей.