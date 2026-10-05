Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 410 подписчиков

Была ли чума? Роспотребнадзор утверждает, что лишь «пневмония неустановленной этиологии»

Была ли чума? Роспотребнадзор утверждает, что лишь «пневмония неустановленной этиологии»

Была ли чума? Роспотребнадзор утверждает, что лишь «пневмония неустановленной этиологии» Почему к смерти лаборантки в Иркутской области приковано внимание западных СМИ Герман Галкин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС, архив 1 октября в Шелехове (Иркутская область) закрыли стационарное отделение Шелеховской райбольницы из-за подозрения на «особо опасную инфекцию», которую диагностировали у умершей женщины.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым