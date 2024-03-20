В России оценили вероятность отключения смартфонов Apple и Google

Согласно информации, представленной руководителем Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергеем Кузьменко, американские компании Google и Apple имеют все средства, чтобы отключить свои смартфоны в России, превратив устройства в «кирпичи».
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