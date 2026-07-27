Воронежские УК задолжали более 5 миллионов рублей за электроэнергию

Проверка вскрыла финансовые нарушения в деятельности ООО «УК «ЖКС» и ООО «УК «КБД». Как оказалось, руководители компаний получали от жильцов плату за электроэнергию и содержание общего имущества, однако перечисляли их ресурсоснабжающей организации ПАО «ТНС Энерго Воронеж» не в полном объёме.