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Воронежские новости

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Воронежские УК задолжали более 5 миллионов рублей за электроэнергию

Воронежские УК задолжали более 5 миллионов рублей за электроэнергию

Проверка вскрыла финансовые нарушения в деятельности ООО «УК «ЖКС» и ООО «УК «КБД». Как оказалось, руководители компаний получали от жильцов плату за электроэнергию и содержание общего имущества, однако перечисляли их ресурсоснабжающей организации ПАО «ТНС Энерго Воронеж» не в полном объёме.

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