Про ситуацию в полосе наступления группировки "Восток" ВС РФ

Про ситуацию в полосе наступления группировки "Восток" ВС РФСообщения об осложнении обстановки в зоне ответственности группировки войск «Восток»Противник действительно ввёл дополнительные силы на северном фланге группировки, активизировал атаки и пытается продолжить проникновение малыми группами.