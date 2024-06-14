Кросс-купе Genesis GV80 оказалось дороже BMW X6

Купеобразная версия роскошного корейского кроссовера GV80 выходит на рынок США: первые автомобили вот-вот появятся у местных дилеров с начальной ценой 79 950 долларов (чуть больше семи миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня).
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