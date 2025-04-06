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Певица Мара выступила для бойцов ВС РФ в честь освобождения села Срибное

Певица Мара выступила для бойцов ВС РФ в честь освобождения села Срибное

Минобороны РФ Рок-певица Мара (Мара Кана) в честь освобождения села Срибное в ДНР выступила в тыловом районе спецоперации перед бойцами 228-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр".

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