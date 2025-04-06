Певица Мара выступила для бойцов ВС РФ в честь освобождения села Срибное

Минобороны РФ Рок-певица Мара (Мара Кана) в честь освобождения села Срибное в ДНР выступила в тыловом районе спецоперации перед бойцами 228-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии