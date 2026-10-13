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Мировое обозрение

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Эшелоны больше не пойдут: В Киеве накрыли стратегическое депо «Дарница»

Эшелоны больше не пойдут: В Киеве накрыли стратегическое депо «Дарница»

Главное в тезисах: Тезис 1: ВС РФ нанесли серию групповых ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по объектам ВПК, логистики и портовой инфраструктуры Украины, включая морские суда с зарубежными военными грузами.

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