Эшелоны больше не пойдут: В Киеве накрыли стратегическое депо «Дарница»

Главное в тезисах: Тезис 1: ВС РФ нанесли серию групповых ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по объектам ВПК, логистики и портовой инфраструктуры Украины, включая морские суда с зарубежными военными грузами.
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