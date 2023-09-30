Актуальный макияж: как стать самой обаятельной и привлекательной

Даже если вы самый страстный поклонник лета, согласитесь, что и в осени есть что-то волшебное. Свежее утро, меняющаяся окраска листьев, волнение от теплого латте с тыквенными специями в руке, кашемировые свитера… А также замена светлых тонов для кожи и блесков для губ на осенние краски и текстуры.