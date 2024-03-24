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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Карпин: «В «Сосьедаде» в целом довольны Захаряном. Цифры – не главное, ему всего 20 лет. Он стал быстрее принимать решения на поле»

– Со стороны кажется, что Захарян сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем в динамовские времена. – Согласен.

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