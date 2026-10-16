Мусю предала хозяйка. Вот так, просто — уехала в областной центр к сыну, а кошку скинула на соседей. Квартиру закрыла, Мусю оставила за порогом с мешком корма рядом.
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